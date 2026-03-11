En el marco del cambio de mando, el ahora exPresidente Gabriel Boric cumplió este miércoles con una serie de actividades protocolares en La Moneda, como la foto oficial con los ministros y subsecretarios salientes y la salida desde Palacio hacia el Congreso en Valparaíso, con aplausos por parte de los funcionarios y adherentes congregados en el lugar.

El ahora exmandatario también estuvo acompañado por familiares y cercanos, como su padre Luis Boric y su hermano Simón, quienes destacaron la tranquilidad con la que el militante frenteamplista deja el cargo, enfocándose ahora en el descanso familiar.

"Siempre tratamos de ver las cosas familiares, (pero) los temas políticos de la conflictiva quedan aparte. Se ve lleno y contento de todo lo que ha hecho", afirmó Luis Boric.

En tanto, Simón Boric expresó: "Estamos contentos y elices por él, por el equipo, por el país y también muy esperanzados de todo lo que viene, de poder disfrutar en familia. Hot

y nos centramos nuevamente en asistir a despedir al Presidente Boric y también a aplaudir y desearle éxito al Presidente electo José Antonio Kast".

