Foto oficial y compañía familiar: Los últimos instantes de Boric en La Moneda como Presidente
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Demuelen casa que operaba como "narco market" en Peñalolén
La llegada del Presidente Kast al Palacio de La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
En el marco del cambio de mando, el ahora exPresidente Gabriel Boric cumplió este miércoles con una serie de actividades protocolares en La Moneda, como la foto oficial con los ministros y subsecretarios salientes y la salida desde Palacio hacia el Congreso en Valparaíso, con aplausos por parte de los funcionarios y adherentes congregados en el lugar.
El ahora exmandatario también estuvo acompañado por familiares y cercanos, como su padre Luis Boric y su hermano Simón, quienes destacaron la tranquilidad con la que el militante frenteamplista deja el cargo, enfocándose ahora en el descanso familiar.
"Siempre tratamos de ver las cosas familiares, (pero) los temas políticos de la conflictiva quedan aparte. Se ve lleno y contento de todo lo que ha hecho", afirmó Luis Boric.
En tanto, Simón Boric expresó: "Estamos contentos y elices por él, por el equipo, por el país y también muy esperanzados de todo lo que viene, de poder disfrutar en familia. Hot
y nos centramos nuevamente en asistir a despedir al Presidente Boric y también a aplaudir y desearle éxito al Presidente electo José Antonio Kast".