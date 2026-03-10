En el regreso del programa "Las caras de La Moneda", el Presidente Gabriel Boric repasó su gobierno y confesó inéditos detalles de su paso por el Ejecutivo, en una entrevista en profundidad con Don Francisco.

"Duermo bien, descanso, pero me despierto muchas veces en la noche, y en ese momento mis despertares eran con ansiedad por hacer lo que había que hacer. Hoy despierto feliz en la noche por otro motivo: soy padre y padrastro, compañero y pareja. Estoy profundamente enamorado”, confesó en Canal 13.

Durante el programa, el animador Mario Kreutzberger reveló varias infidencias del día a día del Mandatario, como sus "salidas de protocolo" en la cocina de La Moneda, hasta donde solía llegar por su cuenta para comer, en particular en busca de dos debilidades: leche nevada y mayonesa casera.

En tanto, la pareja del Presidente, Paula Carrasco, rememoró que conoció a Boric en un acto en la sede del Ejecutivo y luego construyeron una amistad, pero "nos demoramos siete citas en tener un primer beso".

LEER ARTICULO COMPLETO