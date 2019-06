Andrés Chadwick: "Tengo fortaleza para resistir la adversidad, por dura que sea"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reconoció que el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido en noviembre pasado en un operativo del "Comando Jungla" de Carabineros en Ercilla, lo golpeó duramente "en lo personal", pero resaltó la confianza que ha sentido de parte del Presidente Sebastián Piñera, quien lo mantuvo en el cargo en el cambio de gabinete de esta semana.

"El caso Catrillanca fue muy duro, fue muy duro en lo personal, porque murió un joven y su muerte fue en una operación de Carabineros fuera de todo protocolo, de una forma de actuar poco profesional, ilegal (...) Me duele en lo personal", reconoció en entrevista con La Tercera.

Y pese a que sabe que el caso le ha significado una caída importante en la evaluación de la ciudadanía, aseguró: "Tengo la convicción de que estoy aquí mientras el Presidente confíe en mí para cumplir determinadas tareas y misiones. Y tengo la fortaleza para resistir la adversidad, por dura que sea, por difícil que sea".

En ese sentido, sostuvo que "el caso Catrillanca me obligó a concentrarme, a prepararme, a ver qué es lo que ocurrió, cómo se puede tratar de evitar esos casos, a ver qué cosas se podrían haber hecho antes, o qué cosas se pueden reparar. No me da lo mismo. Me involucro".

En otro asunto más reciente, defendió el cambio de gabinete del jueves, que no ha estado exento de críticas por no haber modificado el equipo político y sí, principalmente, el económico.

"La señal es súper clara y dice relación con que el Presidente está conforme con su equipo político. Son personas que están trabajando con la eficacia que él quiere y con la confianza que él necesita. Pero eso no implica que estemos haciendo todas las cosas maravillosamente bien. No. Estamos exigidos al máximo", apuntó en el matutino.

En su caso particular, "como ministro del Interior siempre me he sentido con la confianza del Presidente y especialmente respaldado en los momentos difíciles", valoró.

En tanto, subrayó que "el Presidente decidió hacer un cambio, enfocarse en lo económico para afianzar nuestro relato y que no pierda consistencia ni credibilidad (...) Insisto: nuestro gran desafío es que los sectores medios se identifiquen con nuestro proyecto (...) Aquí radica el gran legado del Presidente Piñera: arraigarnos en la vida, dolores y esperanzas de las personas de clase media", subrayó.

Tras críticas UDI, espera su "compromiso leal"

Resaltó además que "el Presidente tiene un compromiso y una enorme gratitud con Chile Vamos, porque ha sido una coalición leal, jugada, comprometida", y desdramatizó la molestia y el "dolor" manifestados desde la UDI luego de que el Mandatario no considerara a militantes suyos en los cambios.

"Es mi partido y lo conozco mucho. La UDI ha expresado legítimamente su aspiración de tener un grado de mayor participación y presencia. Pero sé que la UDI comprende que quien tiene que tomar las decisiones para elegir a sus colaboradores más directos es el Presidente de la República. Y eso lo respetamos todos", dijo.

Y afirmó estar "seguro" de que "más allá de estas expresiones legítimas, la UDI va a estar comprometida lealmente, porque es parte esencial de este proyecto", y también porque "la lealtad va más allá de las personas o de un cargo. Me equivocaría demasiado si ese no fuese el camino del partido".

Pese a la CEP, asegura que "vamos a cumplir lo prometido"

También comentó la encuesta CEP conocida el mismo día de los cambios ministeriales, y que constató que el 50 por ciento desaprueba el Gobierno de Piñera, contra el 25 por ciento que lo aprueba.

"Hoy, la ciudadanía es más exigente y muchas veces las expectativas van más rápido que los resultados. Pero vamos a cumplir con lo que prometimos", dijo.

Finalmente, tuvo loas para el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien fue el político mejor evaluado en el sondeo y que vuelve a aparecer como posible carta presidencial: "Él tiene una notable sintonía con los problemas ciudadanos. Sabe escucharlos, detectarlos, buscar respuestas novedosas y tiene una notable capacidad de sintonía y olfato. Dicho esto, para la elección presidencial faltan dos años y medio todavía".