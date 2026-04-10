El director comercial de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó en Cooperativa la gestión del Gobierno de Kast a un mes de su llegada a La Moneda, y afirmó que los errores comunicacionales cometidos hasta ahora se deben a que interpreta de forma inadecuada la manera en que la gente ve los problemas de la contingencia.

"La élite de derecha se está mareando (por ejemplo) un poco en lo siguiente: interpretar que los problemas que hay en la educación escolar y superior tienen que ver con los colegios y con la familia. Tengo la impresión de que la mayoría de la sociedad lo está viendo como un problema de seguridad pública, y eso pasa a ser ya un problema del Gobierno actual", sostuvo.

"Pasa algo parecido con la economía: la inflación, el costo de la vida, el precio de los combustibles. Finalmente, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho el Gobierno con el Mepco, igual la gente lo mira como responsable de la situación económica", añadió Valdivieso.

En este contexto, "la guerra (en Irán) atempera y ayuda (la imagen del Ejecutivo), pero no la justifica en su conjunto. No olvidemos que ha sido bastante crítica la manera en que la sociedad ha mirado el manejo que se hizo del Mepco y el alza de los combustibles, independientemente de que el Gobierno ha dicho que después de esto va a venir un agradecimiento por parte de la población. Yo creo que la población no sabe exactamente qué es lo que va a agradecer, y eso es un problema de relato", dijo el director comercial de Criteria.

Por último, respecto a la instalación de la Administración Kast, la encontró "más improvisada de lo previsto y más inesperada (a raíz de la guerra en Irán)", con un Gabinete "con cierta falta de experiencia, más próximo al Presidente que a los partidos, lo que pasa la cuenta en un determinado tiempo", y con un "nivel de empoderamiento" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que "no se aquilató bien" con la subida internacional de precios, y que ahora se está "corrigiendo o neutralizando" gracias a que "está permeando" la visión política.

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