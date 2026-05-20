Molestia en la oposición por tercera ausencia de Lincolao en el Congreso: viajó a EE.UU.

Diputados de oposición manifestaron su molestia por la nueva ausencia de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Comisión de Ciencia de la Cámara para que entregara explicaciones por la polémica salida del exsubsecretario Rafael Araos.

El secretario de la instancia informó que la autoridad no pudo asistir "por tener programado con antelación un día administrativo", consignó Emol.

Se trata de la tercera vez que la secretaria de Estado no se presenta a la instancia, según denunciaron los parlamentarios opositores, provocando una serie de cuestionamientos en el marco de la crisis al interior de Ciencia debido a eventuales despidos masivos.

"Uno puede entender que a veces hay razones de urgencias, de situación de excepcionales. Pero quisiera saber, presidente, si en este caso se ha comunicado la ministra con usted a propósito de esta tercera sesión a la que no asiste a esta comisión. Yo sé que a la comisión de Ciencias del Senado ha asistido la ministra", fustigó la diputada Gael Yeomans (FA).

"Es de deferencia con esta comisión poder tener por lo menos claridad de si la ministra puede asistir en alguna oportunidad pronta a esta comisión. Me parece que es algo mínimo a propósito de que somos un órgano colegislador", agregó.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión de Ciencias en la Cámara, adelantó que tomarán "contacto con la ministra".

"Para poder avanzar vamos a consultarle respecto de los motivos de sus ausencias, y vamos a tratar de congeniar una fecha para que ella pueda asistir para referirse a temas que son de interés de los diputados y que dicen relación con lo que está aconteciendo en su cartera", indicó.

Asimismo, el diputado José Montalva (PPD) coincidió con Yeomans "en el sentido de que ya son tres veces (las ausencias), y quiero insistir en que se cite a la ministra".

Viaje para visitar a su esposo e hijo en EE.UU.

El motivo detrás de la nueva ausencia de Lincolao se debe a que se encuentra con días administrativos autorizados por hoy y el viernes producto de un viaje personal que organizó con antelación, según dio a conocer The Clinic.

La ministra supuestamente viajó a Washington (EE.UU.) anoche, luego del cambio de gabinete ministerial encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

En ese sentido, el medio afirmó que se trata de un viaje para visitar a su esposo y su hijo en el país norteamericano, regresando a Chile el domingo por la noche.