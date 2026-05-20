Quiroz respalda nuevo gabinete: "Arrau es un planificador de primera y lo hará muy bien en Seguridad"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó con fuerza la nueva configuración del gabinete del Presidente José Antonio Kast, que ahora cuenta con tres biministros en sus filas, y centró sus elogios en la figura de Martín Arrau y su llegada a la cartera de Seguridad.

Realizado a solo 69 días de iniciar su mandato, el cambio de gabinete destacó por la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Martín Arrau dejó el Ministerio de Obras Públicas para liderar la cartera de Seguridad, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió como biministro al adoptar el rol de vocero de Gobierno, al igual que su par de Transportes, Louis de Grange (Transportes), que asumirá también como ministro de Obras Públicas.

"Excelente figura la de Martín Arrau. También quisiera decir unas palabras respecto de la ministra Steinert, creo que hizo un muy buen trabajo, estábamos también generando muy buenas relaciones", destacó este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

"Pero con Martín Arrau, es un planificador de primera, lo va a hacer muy bien ahí. Igual que el ministro De Grange en el tema de Obras Públicas y el rol que siempre ha cumplido el ministro Alvarado, también lo veo muy auspicioso", complementó el jefe de la billetera fiscal.

En su primera jornada al mando de Seguridad, Arrau sostuvo reuniones de alto nivel con los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, además de los altos mandos de Carabineros y la PDI.

Cuestionamientos desde la oposición

Desde la oposición, el diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó la duplicidad de funciones del titular del Interior: "Estaba haciendo un buen trabajo el ministro Alvarado como jefe de gabinete, pero ahora se le va a enredar un poco su gestión a propósito de su vocería. Creo que ahí hay un problema, no sé si falta elenco, no sé si siguen las descoordinaciones", manifestó.

"Espero, (además) que el ministro Arrau tome la bandera y pueda presentar un plan de acción, pero la verdad que nos deja muchas dudas también este cambio, porque no le vemos experiencia ni conocimiento en temas técnicos de seguridad al ministro Arrau", puntualizó el parlamentario.

Oficialismo respalda cambios del Gobierno

Desde el oficialismo, en tanto, el senador Rojo Edwards aseguró que el cambio de gabinete "implica el término de la instalación, pero además cambia el diseño político por un diseño mucho más resiliente y con personas con mucho tonelaje y oficio político".

"El Presidente va a poder delinear con mayor tranquilidad el plan de seguridad, además del plan económico y de inmigración, sin los flancos que estaban abiertos. El ministro Arrau, no me cabe ninguna duda que dada su experiencia, por todo lo que lo conozco, va a hacer una gran labor y va a poder plasmar la visión del presidente Kast en temas de seguridad", afirmó.

Representantes de la UDI solicitaron al Presidente Kast que aproveche el mensaje del próximo 1 de junio para anunciar una reforma constitucional que permita la fusión de ministerios y la modernización del Estado.