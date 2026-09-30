Directora de Prodemu pidió excluir a Simone de Beauvoir de lista de autoras destacadas

La directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Jessica Flores, solicitó excluir a la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir de una selección de autoras que la Biblioteca de las Mujeres destacará en un reel para sus redes sociales en octubre.

"Debo manifestar mi preocupación respecto a las autoras que seleccionaron para destacar en el mes de octubre; al realizar al azar una revisión de la bibliografía de una de ellas, me encuentro con esto", escribió Flores en un correo enviado desde su cuenta personal, según informó The Clinic.

De acuerdo con el medio, la directora incluyó un extracto de la biografía de la filósofa en Wikipedia referido al término de su carrera docente y a una acusación de corrupción de menores.

"Su carrera docente concluyó de forma definitiva en 1943, cuando el Ministerio de Educación le revocó permanentemente la licencia para enseñar tras ser imputada oficialmente por corrupción de menores, derivado de la relación sexual que mantuvo con su alumna de 17 años, Natalie Sorokin", señala el pasaje de Wikipedia reproducido en el correo.

Flores también pidió antecedentes de las otras autoras seleccionadas: "Agradeceré adjuntar la bibliografía de cada una de las autoras que desean destacar. Eliminar Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir de las autoras que Prodemu desea destacar".

La acusación contra Beauvoir

La acusación tuvo su origen en una denuncia presentada en diciembre de 1941 por la madre de Nathalie Sorokine, antigua alumna de Beauvoir, por presunta incitación de una menor al desenfreno.

Los antecedentes de la investigación, examinados en un estudio publicado por Liverpool University Press, incluían una supuesta relación sexual y la acusación de que la filósofa la alentaba a mantener relaciones con hombres de su círculo.

Beauvoir y Sorokine negaron esas imputaciones.

La causa concluyó con un sobreseimiento, según el libro "Sartre sous l'Occupation et après: nouvelles mises au point", de Ingrid Galster.

Sin embargo, Beauvoir fue apartada de la enseñanza en junio de 1943 por las autoridades del régimen de Vichy. Fue reincorporada administrativamente al sistema educativo francés en 1945, pero no volvió a impartir clases.

Simone de Beauvoir (1908-1986) fue una escritora y filósofa francesa, considerada una de las figuras más influyentes del feminismo contemporáneo. En su libro "El segundo sexo", publicado en 1949, analizó cómo la sociedad construye los roles y las desigualdades entre hombres y mujeres, una reflexión sintetizada en su célebre frase: "No se nace mujer: se llega a serlo".

Prodemu confirma exclusión del reel

Posteriormente, la Dirección Nacional de Prodemu confirmó que Simone de Beauvoir no será incluida en esa publicación, aunque aclaró que la decisión no implica retirar sus libros de la Biblioteca de las Mujeres ni desconocer su trayectoria.

"La decisión adoptada no significa desconocer la relevancia intelectual, filosófica e histórica de Simone de Beauvoir, ni mucho menos censurar su obra. Sus libros continúan disponibles en la biblioteca de Prodemu y pueden ser consultados normalmente. Aquí no se ha retirado un libro, prohibido una autora ni impedido el acceso a sus ideas, si no que se ha decidido no incluirla en un reel sobre autoras francesas para las redes sociales de la Biblioteca de las Mujeres", explicó la institución.

Asimismo, señaló que "Simone de Beauvoir anteriormente ya ha sido destacada en varias ocasiones en las redes sociales de la Biblioteca de las Mujeres, tanto para el aniversario de su nacimiento como en carruseles monográficos sobre su obra".

En ese sentido, sostuvo que "lo que se les ha solicitado desde el inicio a las encargadas de la biblioteca es que se le saque más lustre al catálogo que tenemos y se incorpore a más autoras, sobre todo chilenas, y no se esté destacando a las mismas de siempre".