Elizalde: Kast fue tres veces candidato, habló mucho de seguridad y no tenía un plan

El cambio de gabinete no ha ayudado a aplacar las críticas de la oposición sobre la agenda de seguridad del Gobierno y es que a pocos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, en la otra vereda política esperan un plan en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos.

En conversación con Canal 13, el exministro de Interior Álvaro Elizalde cuestionó la falta de estrategia en el ministerio que hoy encabeza Martín Arrau.

"A mí me llama la atención el nivel de improvisación del gobierno del Presidente Kast en seguridad. Fue tres veces candidato presidencial, habló mucho de seguridad y, al momento de gobernar, no tenía ni siquiera un plan, una propuesta", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "este cambio de gabinete es la expresión del fracaso en términos de recurrir a eslóganes sin contenido sustantivo para hacerse cargo de los desafíos que tenemos en el país. Porque cuando se habla de metáforas, se utiliza un eufemismo para reconocer que en la campaña no se dijo la verdad".

Desde el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia dijo que espera que "a partir de la Cuenta Pública el gobierno deje atrás su etapa de campaña y comience su etapa de gestión en materia de seguridad, porque llevamos dos meses advirtiendo que las cosas no iban bien, pero el gobierno prefirió hacer oídos sordos".

Oficialismo defiende "convicción" del Gobierno

Desde el oficialismo, el senador republicano Cristian Vial defendió la labor del Gobierno afirmando que "el desempeño en seguridad interior muestra convicción y muestra unas prioridades claras".

"El hecho de cambiar el liderazgo es una señal. En los primeros meses no se pueden exigir resultados en el corto plazo, pero sí se pueden exigir señales", afirmó.

Los desafíos de Arrau

El analista político René Jara sostuvo que uno de los principales desafíos del nuevo ministro será convertir los lineamientos generales en medidas concretas, considerando que la seguridad será uno de los temas que marcarán la próxima Cuenta Pública presidencial.

"La tarea que va a tener el nuevo ministro va a ser decisiva, puesto que lo que va a llegar a presentar probablemente el Presidente a la Cuenta Pública va a ser la línea general", indicó.

Agregó que será necesario "presentar este plan, discutirlo y ojalá implementarlo y bajarlo a medidas que sean discutidas en el Parlamento", buscando además un apoyo transversal para su desarrollo.