Los panelistas de El Primer Café discutieron el efecto que tendrá en el Gobierno la eventual salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien evalúa convertirse en la carta presidencial de Evópoli. Para Nicolás Eyzaguirre (PPD), ex titular de esa cartera, "no es una buena cosa que una persona tan importante en el rumbo de un gobierno abandone porque hay posibilidades políticas", en especial en medio de la crisis económica. En cualquier caso, si ya tiene decidido hacerlo, "desde el punto de vista político es insostenible" que continúe como jefe de la billetera fiscal, apuntó: "¿Qué capacidad de negociación tiene una persona que mañana puede ser candidato a Presidente? Ninguna", dijo el también ex ministro de Educación y de la Segpres.

