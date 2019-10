20:43 - | Ministra Cubillos tras rechazo de acusación: Expreso mis ideas con convicción y con fuerza, eso no es un defecto #CooperativaConversa

20:37 - | "Me llamó mi jefe": La ministra Cubillos reveló que el Presidente Piñera la llamó tras el rechazo de la acusación y que él la invitó el sábado para almorzar #CooperativaConversa

20:33 - | Ministra Cubillos tras rechazo de la acusación: No tenía fundamento jurídico, estoy muy contenta que el resultado haya sido éste. Estaba el juego reconocimiento al derecho a gobernar #CooperativaConversa

Lamentable: como oposición no fuimos capaces de unirnos en la defensa de la Educación Pública. Mucho que reflexionar #AcusaciónConstitucional pic.twitter.com/P1QMzh0cOh

20:23 - | Maya Fernández (PS) tras rechazo de acusación contra Cubillos: "Lamentable: como oposición no fuimos capaces de unirnos en la defensa de la Educación Pública. Mucho que reflexionar" #CooperativaConversa

20:22 - | Precisa la Cámara de Diputados tras el rechazo de la acusación contra Cubillos: "Con este resultado, no prosigue el trámite del libelo acusatorio" #CooperativaConversa

20:09 - | "No hay nada que celebrar", lamentó Mario Venegas (DC) tras rechazo de la acusación contra Cubillos con votos de su partido #CooperativaConversa

20:00 - | Diego Schalper (RN), el último diputado en dar argumentación de su voto previo a votación: Las diferencias políticas no se resuelven sacando ministros #CooperativaConversa

19:47 - | Acusación a Cubillos: En Twitter, Loreto Carvajal da cuenta que el PPD pidió "reciprocidad a RN y solicita pareo para Tucapel Jiménez, quien no está por razones de salud, tal como lo hizo su bancada anteriormente. Desde RN se hacen los desentendidos" #CooperativaConversa

19:15 - | "Me inclino por salvar la educación pública", define Marcelo Schilling (PS), dando su voto a favor de la acusación contra Cubillos #CooperativaConversa

19:10 - | Marcelo Schilling (PS): Venía con la duda sobre si darle la aprobación a la acusación contra Cubillos por lo gravoso de las consecuencias; no quiero que la conviertan en una especie de Juana de Arco de la derecha #CooperativaConversa

19:08 - | "No es legítimo usar la acusación constitucional para lograr la unidad de la izquierda", manifiesta María José Hoffmann (UDI) en el debate por el libelo acusatorio contra Cubillos #CooperativaConversa

18:54 - | Natalia Castillo (RD): Lo mínimo que podemos exigir es que quien asuma la cartera de Educación no mienta ni siga desmantelando la educación pública; esta acusación contará con los votos de Revolución Democrática #CooperativaConversa

18:49 - | Sergio Bobadilla (UDI): Se le falta el respeto a la ministra Cubillos. Mario Venegas, como profesor y por dignidad al cargo, no se le falta el respeto a una ministra. Seamos consecuentes #CooperativaConversa

18:37 - | Acusación contra Cubillos: "Este es un juicio político", asegura Ximena Ossandón (RN) en su intervención en la Cámara de Diputado, llamando a no aprovecharse de "nuestra noble institución" #CooperativaConversa

18:35 - | Boris Barrera (PC): La ministra se opone a la Nueva Educación Pública, insiste en querer imponer la selección, quiere volver al pasado y a un sistema que no funciona; la bancada votará a favor de la acusación #CooperativaConversa

18:23 - | Acusación contra Cubillos: "No hay espacios para manifestaciones ni a favor ni en contra", pide a las tribunas la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal #CooperativaConversa

18:18 - | Jaime Bellolio (UDI): No hay ningún argumento jurídico que permite sostener la acusación contra la ministra Cubillos #CooperativaConversa

18:03 - | "No tergiverso", se defiende Francisco Cox, abogado de la ministra Cubillos #CooperativaConversa

17:59 - | Se ofrece la palabra a Mario Venegas para su réplica: El abogado de la ministra Cubillos no entregó nada muy relevante que ya no haya citado #CooperativaConversa

17:52 - | Francisco Cox, abogado de la ministra Cubillos: Si vamos a empezar a destituir ministros por las reformas que no se presentan, creo que nos vamos a quedar sin ministerios muy rápidamente sea el color que sea del Gobierno #CooperativaConversa

17:15 - | Mario Venegas finaliza su intervención con un llamado a la oposición indecisa: No pueden prestarse a una maniobra de este tipo #CooperativaConversa

16:55 - | "(El Gobierno) no concibe que un derecho universal, que debe garantizarse para todas y todos, no pueda transformarse en un negocio", remató el alcalde de Recoleta.

15:44 - | Mario Venegas (DC): El grueso de la acusación no va a desaparecer bajo la alfombra si responsabilizan al secretario de Educación

15:38 - | Mario Venegas (DC): Aquí se ha hablado como si en Chile no hubiera Estado de derecho, cuando la acusación se ha presentado conforme a la ley

15:31 - | "No nos sorprende tampoco porque estaba dentro de los análisis, pero ciertamente pone difícil el tema para la tarde", agregó el diputado DC.

15:22 - | Mario Venegas ante el voto de los ex PPD: Están en una actitud que no comprendo desde el punto de vista político

14:52 - | Los diputados de oposición Jorge Sabag (DC) y los ex PPD René Alinco, Pepe Auth y Pedro Velásquez votaron junto al oficialismo por aprobar la cuestión previa en la acusación contra la ministra Cubillos.

13:52 - | Diputado Celso Morales (UDI): No se verifican las causales establecidas en la Constitución, ni estándares mínimos del debido proceso

12:53 - | Diputada Orsini: La defensa de Cubillos dice que no se le pueden acusar hechos de terceros, pero ella imputó a Yasna Provoste hechos de Seremías #CooperativaConversa

12:30 - | Senador Andrés Allamand expresó su apoyo a Cubillos, su esposa: "Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de tu profesionalismo y valentía" #CooperativaConversa

12:25 - | Maite Orsini: La ministra Cubillos equivocó en elegir al abogado Francisco Cox, porque la Cámara no es un tribunal de justicia y esta causa no es de DDHH, sino de responsabilidad política #CooperativaConversa

12:24 - | Diputada Catalina del Real (RN): La acusación ha fracasado rotundamente en la exigencia básica para ser acogida a tramitación. No basta con citar un conjunto de acciones ni leyes al voleo

12:20 - | Diputada Catalina del Real (RN): La acusación no puede fundarse en una opinión política. No cumple con las exigencias

12:15 - | Diputada Catalina del Real (RN): Corresponde acoger la cuestión previa. No puede pasarse por alto la naturaleza de la acusación constitucional, no es un juicio político, es constitucional

12:10 - | Pedro Pablo Álvarez (UDI): No se puede sancionar a una ministra por difundir sus proyectos. Se le acusa también por un reglamento de nueve días antes de que ella asumiera. Pierde toda seriedad

12:08 - | Diputado Pedro Pablo Álvarez (UDI): De las acusaciones, ningún experto ha podido probarlas. Y no justifican que hayamos interrumpido nuestras labores normales #CooperativaConversa

12:07 - | Diputado Pedro Pablo Álvarez (UDI): La acusación presentada simplemente no cumple le estándar de gravedad y excepcionalidad

12:02 - | Diputado Hugo Rey (RN): A la ministra se le imputa una serie de infracciones u omisiones por las cuales, por ley, no es responsable

12:00 - | Hugo Rey (RN): En el estudio realizado en la comisión, llegamos a la convicción de que no cumple los requisitos que la Constitución establece, y corresponde acoger la cuestión previa

11:57 - | Diputado Hugo Rey (RN): Hacen uso de la acusación simplemente porque no están de acuerdo con la ministra, con su forma de expresarse y la agenda que impulsa #CooperativaConversa

11:53 - | Diputado René Saffirio acusa que exposición del abogado de Cubillos "trasgrede el reglamento porque la cuestión previo debe referirse a los requisitos de forma, y no al fondo del debate"

11:51 - | Abogado de Cubillos pide que se acojan las cuestiones previas, ya que la acusación "no cumple los requisitos de admisibilidad en ninguno de los cinco capítulos" #CooperativaConversa

11:50 - | Abogado de Cubillos: Esta acusación, en mi modesta opinión, no cumple con los requisitos de un debido proceso #CooperativaConversa

11:28 - | Abogado de Cubillos aseguró que la acusación "invoca una mutación constitucional", por lo que no es procedente

11:24 - | Abogado de Cubillos: ¿Se quiere sacar del tablero a la ministra más ideológica del gabinete, aplicarle el ostracismo por cinco años, porque no les gusta lo que piensa? #CooperativaConversa

11:20 - | En la segunda cuestión previa, Cox cita el informe elaborado por Carlos Peña, donde indica que "una acusación no puede fundarse en desacuerdos políticos"

11:17 - | Abogado de Cubillos pide aprobar la cuestión previa, la primera, para todos los capítulos de la acusación debido a que "no se ha respetado el carácter de última ratio"

11:12 - | Abogado de Cubillos: No se han empleado herramientas creadas especialmente para evitar la trivialización de la acusación constitucional, como interpelaciones y comisiones investigadoras

11:09 - | Sobre el polémico envío de correos en el marco de "Admisión Justa", Cox subrayó que la utilización de base de datos fue avalada por los "organismos competente", como la Contraloría y el Consejo para la Transparencia: "No se advierte irregularidad"

10:58 - | Abogado de Cubillos: La ministra no ha infringido ley alguna, ni la Constitución #CooperativaConversa

10:52 - | Abogado de Cubillos plantea cinco "cuestiones previas" contra acusación: Que "no se verifican las causales de la Constitución para que proceda", ya que imputa "infracciones políticas y no jurídicas" y faltas "que no son su responsabilidad", entre otras #CooperativaConversa