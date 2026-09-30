Dos nuevas renuncias elevan a 41 las salidas de seremis del Gobierno

El Gobierno informó que los seremi de Vivienda y de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Sebastián Norambuena y Kattia Durán, presentaron su renuncia voluntaria a sus respectivos cargos esta semana.

En el caso de Norambuena, su renuncia se hizo efectiva este miércoles 30 de septiembre, y la subrogancia será asumida por Mauricio Bottner, actual encargado de la Sección Jurídica de esa repartición.

A su vez, el Ejecutivo indicó que la salida de Durán de Desarrollo Social se hará efectiva a partir de este 1 de octubre, y "responde exclusivamente a razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación".

"Mientras se designa a la nueva autoridad regional, el cargo será asumido en calidad de subrogante por Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones", añade el comunicado.

Respecto de ambas exautoridades, La Moneda les agradeció por su gestión, y les deseó éxito en esta nueva etapa.

Con estas últimas dos salidas, el Gobierno de José Antonio Kast acumula 51 bajas de autoridades, entre seremis, ministras y subsecretarios, en casi siete meses de mandato.

En detalle, el Ejecutivo ha perdido a 41 representantes regionales en este primer año, número creciente que ha generado críticas incluso en el oficialismo.

Ha trascendido que en el caso de los seremis, las modificaciones en los equipos regionales se producen en medio de la reorganización de distintas reparticiones, y una vez iniciada la revisión de desempeño instruida por el Mandatario.