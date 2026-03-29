Comerciantes del Mercado Central advirtieron este domingo que los precios de pescados y mariscos subirán aún más durante Semana Santa debido al alza de los combustibles.

En paralelo, este domingo se dio inicio a las celebraciones de Semana Santa con la tradicional conmemoración del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, donde el cardenal Fernando Chomali encabezó la misa principal.

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