Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria de la UC ante Ñublense en Chillán
Publicado:
Fotos Destacadas
Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria de la UC ante Ñublense en Chillán
Los "therians" y el árbitro protagonizan los memes del Superclásico
La U se llevó tres puntos de oro desde el Monumental
Fotos Recientes
Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria de la UC ante Ñublense en Chillán
Presidente Boric llegó a Juan Fernández tras un día y medio de navegación
La U se llevó tres puntos de oro desde el Monumental
Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria 2-1 de Universidad Católica sobre Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la quinta fecha de la Liga de Primera. El tanto de los "Diablos Rojos" fue anotado por Ignacio Jeraldino.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados