Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria de la UC ante Ñublense en Chillán

Publicado:
Fernando Zampedri lideró con doblete la victoria 2-1 de Universidad Católica sobre Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la quinta fecha de la Liga de Primera. El tanto de los "Diablos Rojos" fue anotado por Ignacio Jeraldino.

