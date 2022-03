13:31 - | Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por presencialidad obligatoria: "No hubo acuerdo entre los ministros Paris y Figueroa (...) Nosotros nos tenemos que hacer cargo de las discrepancias entre estos dos ministerios" #CooperativaContigo

13:09 - | Ministra Camila Vallejo: Nosotros no vamos a renovar el Estado de Excepción Constitucional en el Wallmapu. Eso ya lo hemos dicho #CooperativaContigo

10:23 - | En La Moneda aún no termina la rogativa de los pueblos originarios que se está desarrollando en el patio de Los Canelos. Tras esta actividad, el Presidente Boric se debe trasladar a la Catedral de Santiago a participar de la oración ecuménica.

10:20 - | El obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo , señaló que siempre "el contexto de esta oración es pedir por las autoridades que asumen el nuevo Gobierno, pedir por el éxito de su gestión... Porque es un bien para todo Chile. Este no es un acto político, es un acto religioso ".

20:35 - | Presidente Boric: Sé que en cuatro años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Hoy era necesario hablar, y mañana, todos juntos a trabajar #CooperativaContigo

20:32 - | Boric y la macrozona sur: Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y la solución no es ni será la violencia. Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y despojo

20:29 - | Boric: Reconocemos que millones de chilenos viven con temor, y no podemos mirar para el lado. Enfrentaremos la delincuencia enfrentando la desigualdad social, su origen, y con una reforma a las policías que asegure su presencia donde se les necesita

20:22 - | Presidente Boric apuesta por "cambiar la relación que se tiene con las autoridades": Éstas no pueden ser inalcanzables, queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo #CooperativaContigo

20:16 - | Presidente Boric: Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, a sonreír. Qué importante y diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos, sino que nos apoyamos. Eso tenemos que construir

20:12 - | Boric: Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidados ni olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes, y eso nunca se puede volver a repetir en nuestra historia

20:07 - | Presidente Boric: Hoy iniciamos un período de grandes desafíos e inmensa responsabilidad, pero no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y este día nos inserta en esa historia de larga de nuestra República #CooperativaContigo

20:05 - | Presidente Boric: He visto las caras de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, de las disidencias y diversidades discriminadas, de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca de su historia #CooperativaContigo

20:03 - | Boric: He vistos sus caras, compatriotas: de las personas mayores cuya pensión no alcanza para vivir, de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costear el tratamiento, de estudiantes endeudados, de campesinos sin agua por sequía y saqueo