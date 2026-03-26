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Tópicos: País | Gobierno

Presidente Kast y ministros se reúnen en Comité Social de Emergencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta instancia busca abordar medidas para ayudar a las personas en medio de un contexto complejo, en el primer día de la histórica alza de los combustibles.

Presidente Kast y ministros se reúnen en Comité Social de Emergencia
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El Presidente José Antonio Kast lidera en la mañana de este jueves el Comité Social de Emergencia, instancia realizada en La Moneda, con el fin de abordar medidas para ayudar a las personas en medio de un contexto complejo, en el primer día con la histórica alza de combustibles.

En el encuentro participan los ministros de Hacienda, Desarrollo Social, Salud, Segpres, Justicia y Mujer, entre otros.

No se esperan declaraciones de los participantes, aunque al mediodía el Mandatario, acompañado por los titulares de Transportes y Hacienda, firmará el decreto promulgatorio de la Ley de Emergencia, en el marco del plan Chile Sale Adelante.

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