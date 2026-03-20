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Tópicos: País | Gobierno | Transparencia

Gobierno defiende auditoría a la Administración Boric: "Es un proceso muy sano"

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La subsecretaria Constanza Castillo, encargada de esta labor, resaltó que su objetivo es "dar la información total y transparente de los recursos públicos".

Además, negó que el Gobierno de Kast "se dedique a quejarse", como acusó el exministro Mario Marcel: "Estamos trabajando para los chilenos".

Gobierno defiende auditoría a la Administración Boric:
 ATON (archivo)

Este viernes tuvo lugar la primera sesión del organismo dedicado a esta labor, conformado por más de mil auditores internos.

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La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, y directora del recién instalado Comité de Auditorías, defendió la importancia de la revisión interna del estado en que la Administración de Gabriel Boric entregó los diversos ministerios.

Este viernes tuvo lugar la primera sesión del organismo asignado para esta labor, conformado por más de mil auditores internos, quienes ya fijaron un cronograma para rendir cuentas sobre los años 2024, 2023 y 2022.

En paralelo, el exministro de Hacienda Mario Marcel -que ocupó ese cargo por gran parte de la administración anterior- salió al paso de los reparos del Gobierno de José Antonio Kast sobre la condición actual de las finanzas públicas.

"A pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar", fustigó el exsecretario de Estado en entrevista con Radio Duna.

Es por estas declaraciones que la subsecretaria Castillo justificó la auditoría que está comenzando: "Creo que empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias es un proceso muy sano para dar la información total y transparente de los recursos públicos a los chilenos".

Sobre los dichos de Marcel, la autoridad aseveró que "no nos estamos quejando, sino que estamos trabajando para los chilenos, para dar certezas, y lo estamos haciendo en las diferentes áreas que son prioritarias para el Presidente de la República".

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