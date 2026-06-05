Chomali se reunió con sindicatos para abordar los desafíos de la inteligencia artificial en el empleo

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, advirtió este viernes sobre los efectos que la inteligencia artificial podría generar en materia de precarización laboral y desempleo, durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, empresarios y diversos actores sociales en Santiago.

La actividad estuvo centrada en la encíclica "Magnificas Humanitas" del Papa León XIV, documento que plantea una reflexión ética sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

Según explicó Chomali, el texto papal invita a analizar con atención las consecuencias de esta transformación, "tenemos que pensar seriamente las políticas públicas pensando en el impacto, en la llegada de la inteligencia artificial que va a tener dos efectos bien graves: en primer lugar, la precarización del trabajo, eso es gravísimo, y en segundo lugar, el desempleo".

El arzobispo agregó que "tenemos que ver cómo todos nos organizamos para que eso no acontezca y no repercuta en la familia, especialmente la familia más vulnerable". Asimismo, sostuvo que "evidentemente que hay una crisis de desempleo grande, especialmente de las mujeres, y las políticas públicas siempre tienen que apostar a los más pobres".

Sindicatos expresan inquietud por automatización

Durante el encuentro participaron representantes de organizaciones sindicales, quienes valoraron la instancia y manifestaron su preocupación por los efectos que la automatización podría tener sobre el empleo en el sector del comercio.

Juan Moreno, presidente del sindicato de Walmart Chile, afirmó que el avance de la inteligencia artificial "está precarizando, no está ayudando" y ejemplificó con proyectos de automatización que, a su juicio, podrían traducirse en pérdida de puestos de trabajo.

"En Walmart se habla de que van a instalar una empresa con 200 robots. Bueno, hay 200 empleos menos. ¿Cuál es la prospección laboral que se está haciendo ahí? ¿Cuál es la reconversión laboral que se quiere hacer? Eso es lo preocupante.", planteó.

El dirigente cuestionó además la ausencia de medidas orientadas a generar oportunidades laborales: "No hay una respuesta y una política pública por parte de este gobierno sobre cómo va a generar empleo en la mano de obra no calificada y femenina sobre todo, que es el comercio y el servicio", sentenció Moreno.

Por su parte, Marco Delgado, presidente de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley, destacó el encuentro con el cardenal y sostuvo que el debate sobre la inteligencia artificial debe situar a las personas en el centro de las decisiones.

"En esta dicotomía histórica entre capital y trabajo, debemos posicionar a la persona humana primero para humanizar su trabajo y luego para darle valor real al trabajo", afirmó.