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"Chapita" Fuenzalida y Manuel Alfaro en #TeQuieroVer de Hogar de Cristo

Publicado: | Fuente: Hogar de Cristo
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Manuel es una persona literalmente grande. Y cuando vas entrando en su historia, parece crecer todavía más. En este nuevo microdocumental del Hogar de Cristo, el exseleccionado nacional José Pedro Fuenzalida conoció esta historia que comienza en Iquique y llega hasta Valparaíso, atravesando pérdidas, consumo y casi una década en situación de calle.

Pero "Chapita" también conoció al Manuel de ahora, ya rehabilitado, con un trabajo estable, techo y una mujer que lo acompaña en esta nueva vida... un Manuel que hoy es infinitamente más grande.

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