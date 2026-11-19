En este nuevo microdocumental del Hogar de Cristo, la capitana de la selección nacional de hockey, Manuela Urroz, viajó hasta Antofagasta para conocer a Israel, un adulto mayor con discapacidad. Su historia es como la de miles de personas en Chile que enfrentan la tercera edad con problemas de salud, recursos mínimos y sin redes de apoyo.

Pero Israel, con la sabiduría que aportan los años, le dio una vuelta a todo y vio en el Hogar un espacio para vivir esta etapa con optimismo. Ahora su mejor terapia son las personas con las que comparte cosas muy simples y profundamente valiosas.

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