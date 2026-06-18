Caso niños haitianos: Fiscalía lleva tres años en investigación de "largo aliento"

En marzo de 2023, la Fiscalía Centro Norte recibió una denuncia por parte del Servicio de Migraciones, en la que se daban a conocer graves anomalías en el ingreso al país de ciudadanos haitianos, tanto menores como mayores de edad, que llevó a una investigación que no ha tenido resultados aún.

Según publicó La Segunda, en este texto también se apuntó al rol de tres aerolíneas (Star Perú, Aeroregional y Sky), agencias de viaje y abogados que presentan recursos de amparo a favor de los migrantes involucrados.

En el caso de Star Perú, se detectó el ingreso de 19 adultos y 16 menores que no contaban con visa o autorización previa para entrar a Chile, generando una denuncia en contra del dueño de la misma, Ricardo Benítez, y alertando sobre el rol de una empresa de servicios llamada Swissport.

En varios vuelos, Aeroregional habría traído al país a 41 adultos y 25 niños, sumando a otros 15 haitianos de los que no se pudo determinar la edad, ante la falta de una partida de nacimiento.

Finalmente, en Sky se detectó un vuelo con 37 extranjeros menores de edad, uno de ellos venezolano, contratado como charter por una agencia de viajes indeterminada.

Esta situación se suma a las sospechas de otras tres aerolíneas levantadas por la DGAC: Arajet, Aruba Airlines y Galistair. La primera de ellas emitió un comunicado en el que afirma jamás haber tenido vuelos chárter ni haber cubierto la ruta Puerto Príncipe-Santiago.

Otro aspecto que llamó la atención de Migraciones fue la presentación, en 2023, de tres recursos de amparo a favor de migrantes que no han podido ingresar a Chile por no cumplir algún tipo de requisitos, todos firmados por el abogado peruano Rodolfo Noriega. También se individualiza a la abogada chilena Paola Velasco en estos casos.

La investigación aún sigue abierta en el Ministerio Público, liderada por el fiscal Marcelo Carrasco, y ha sido calificada como de "largo aliento" por la extensa coordinación entre varios países.

Se han realizado una serie de diligencias en el marco de aclarar delitos de ingresos irregulares al país, mientras que hay otras en curso por parte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap).

Adultos acompañando a menores

De acuerdo a La Tercera, se habría identificado a 12 mayores que entre mayo de 2024 y septiembre de 2025 presentaron de manera habitual ingresos al país como acompañantes de menores haitianos.

Los sujetos fueron identificados como Erneandre Filsaime, Claudia Marte, Jean Ronyque, Making Coq, Clebert St Jean, Willy Laurent, Yuberkis Carrasco, Gesny Pierre Louis, Roose Shamma Jean, Byrel Azor, Jonas Michel y Dimaneau Byrel Azor.

Como adviertieron desde Contraloría, esta situación "podría implicar riesgos a la integridad y seguridad de los menores involucrados, así como eventuales vulneraciones al marco normativo vigente en materia de control migratorio y protección de la infancia".

"Los hechos descritos implican la vulneración por parte de la PDI del principio de control. Además, no se ajusta a lo previsto en el artículo que ordena a las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia", insistieron.