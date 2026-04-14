En este capítulo de Creciendo Juntos en Cooperativa, abordamos la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños y niñas.

El juego es fundamental en edades tempranas porque permite imaginar, explorar y representar diferentes situaciones y ejercitar un relacionamiento social, y descubrir hablidades. Para eso conversamos con María de los Ángeles Castro, directora ejecutiva y co-fundadora de la fundación Infancia Primero.

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