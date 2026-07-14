Para apoyar el Plan Crecer en Familia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia generó una intervención urbana que proyectó en la Torre Telefónica un mensaje llamando a los ciudadanos a sumarse como familia de acogida.

"Según cifras del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, actualmente más de 600 niños de menos de 4 años viven en residencias", recordó la autoridad.

El objetivo del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es visibilizar la situación de estos niños y niñas, para quienes "las Familias de Acogida emergen como una alternativa clave para brindar cuidado transitorio", enfatizó la autoridad.

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