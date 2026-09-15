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Creciendo Juntos: bienestar infantil y paternidad activa

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En este nuevo capítulo de Creciendo Juntos, conversamos con Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, sobre la Encuesta de Bienestar de la Niñez, una iniciativa que busca recoger la perspectiva de niños y niñas y generar información que contribuya al diseño de mejores políticas públicas.

También conversmao con Sebastián Berríos, cofundador y líder de Tribu Papás, sobre paternidad activa y corresponsabilidad, abordando las barreras culturales y laborales que aún dificultan una participación más equitativa de los padres en la crianza.

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