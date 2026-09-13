Gobierno defiende adaptabilidad laboral: "No implica precarización"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó la agenda que el Gobierno desarrolla en la materia para disminuir la crítica tasa de desempleo del país -que alcanzó un 9,5% entre abril y junio- y defendió que se enfoque en la adaptabilidad laboral, "que no implica precarización", sostuvo.

En conversación con el programa "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado subrayó la importancia de flexibilizar las condiciones para las empresas: "Tenemos que volver a invertir, ya que eso es lo que genera el empleo, pero desde la cartera estamos trabajando en una agenda laboral muy potente y con distintos elementos", aseguró.

"(Esa agenda comprende) Sala Cuna, pero también la flexibilidad de la Ley 40 horas, la adaptabilidad laboral en general, (el proyecto de) Estatuto del Turismo y (la propuesta de) contrato por horas, que son iniciativas que están avanzando en el Congreso", mencionó.

Los mentados proyectos son impulsados desde el Ejecutivo para "contener los costos laborales y cumplir también con las reformas que ha hecho el país. Cuando uno habla de adaptabilidad laboral, nosotros no estamos pensando en precarizar el empleo, que es una crítica que se nos hace (desde la oposición)", expresó Rau.

"Adaptabilidad laboral también es, por ejemplo, un proyecto de Sala Cuna: es remover barreras para que trabajadores y empleadores puedan, en el fondo, adaptarse a esta nueva realidad del mercado laboral", señaló el ministro del Trabajo.

"Esperamos que entre diciembre (de este año) y enero" de 2027 se despache Sala Cuna

Rau espera que el mentado proyecto pueda completar su tramitación entre fines de este año y comienzos del próximo: "Esperamos que en diciembre, a más tardar en enero, ya sea una realidad (...) Estamos trabajando fuertemente para eso", señaló.

La iniciativa de Sala Cuna Universal avanzó esta semana luego de la aprobación de 27 de sus 30 indicaciones en el Senado y su despacho a segundo trámite constitucional a la Cámara, pero sin el visto bueno a su mecanismo de financiamiento.

La propuesta para sostener el Fondo de Sala Cuna contemplaba un aporte de 0,35% a cargo de los empleadores, compensado mediante una reducción equivalente en la cotización destinada actualmente al Seguro de Cesantía. La fórmula fue rechazada, lo que se convirtió "un nudo" en la tramitación, reconoció el secretario de Estado.

"Nosotros hemos sido muy dialogantes: nos hemos juntado con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con la CUT, con otras centrales sindicales, con parlamentarios de distintas sensibilidades y, obviamente, el tema de financiamiento es un nudo", admitió.

El ministro explicó además que la propuesta gubernamental no considera recurrir a los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, sino realizar modificaciones al flujo de las cotizaciones. "Los fondos son sostenibles", afirmó.

Pese al rechazo registrado esta semana, el Ejecutivo buscará mantener esta alternativa durante la discusión parlamentaria. Rau advirtió, sin embargo, que aún es un "tema prematuro", considerando que el proyecto deberá continuar su análisis en las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

Diputado Ross (Republicanos): Esto no es una amenaza a los derechos de los trabajadores

En la misma línea, desde el Congreso, el diputado republicano Felipe Ross sostiene que la agenda del Ejecutivo busca modernizar el mercado laboral a la actualidad.

"Comenzamos con una tremenda (mega)reforma económica y ahora una reforma a nuestro mercado de capitales. Pero también, para reactivar el empleo, lo más crítico que se viene en el corto plazo es la modernización de nuestro mercado de trabajo", indicó.

"Esto no es una amenaza a los derechos de los trabajadores, y así debiera entenderlo toda la clase política. La invitación es a tener una discusión con madurez. Estamos en tiempos de automatización laboral acelerada y la rigidización del mercado laboral es lo que perjudica a los trabajadores", expresó el parlamentario.

Exministro Marcel: Los costos salariales son los menos importantes en la cesantía

Por otro lado, el exministro de Hacienda Mario Marcel aseguró que los costos salariales son el factor "menos importante" de la tasa de cesantía.

"El comercio, que ha estado creciendo sistemáticamente los últimos tres años en términos de actividad, (en él) ha estado disminuyendo el trabajo. Es producto del cambio tecnológico que tenemos en la actividad", afirmó en el programa "Mesa Central" de T13.

"Luego, tenemos otro sector importante en empleo, que es la construcción, que sí ha estado deprimido durante varios años. (Por lo tanto), se da cuenta que lo que falta para la evolución del trabajo, que podría explicarse por el tema de los costos salariales, probablemente de todos estos factores, es el menos importante", dijo el otrora del Banco Central.