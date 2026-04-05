Amplían detención de dos excarabineros investigados por violación a mujer en Valparaíso

La Justicia determinó ampliar hasta el miércoles la detención de dos excarabineros que son investigados por su presunta participación en la violación de una mujer en Valparaíso.

Ambos son acusados de haber vulnerado a la víctima durante una fiscalización la madrugada del sábado 4 de abril. Uno de ellos es sindicado como supuesto autor directo del delito, mientras que el otro figura como colaborador o encubridor.

En este contexto, la magistrada Jeannette Oliva del Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió, durante la audiencia de control de detención realizada esta jornada, extender el tiempo de aprehensión por 72 horas, a pedido de la Fiscalía.

"Esto nos permitirá reunir la mayor cantidad de antecedentes suficientes para garantizar también los derechos de los imputados frente a este acto procesal, a fin de fundar medidas cautelares y proteger, sin duda, el interés de la víctima", dijo en la instancia el fiscal Carlos Rivas.

De este modo, mientras continúan las diligencias, "como se trata de funcionarios policiales, en el Complejo Penitenciario Valparaíso existe un módulo especial que es el 118, por lo tanto, se internarán allí con el propósito también de resguardar su integridad física", ordenó Oliva.

En paralelo, Carabineros ya confirmó la desvinculación inmediata de los involucrados involucrados y el inicio de un sumario administrativo interno.

Defensa coincide, pues no han recibido carpeta investigativa

Los abogados defensores Sebastián González y Leonardo Contreras -quien también es concejal de Valparaíso- de igual forma coincidieron en ampliar el período de detención antes de avanzar en la formalización de cargos.

"No hay oposición a la ampliación, toda vez que con el colega acá presente tampoco hemos recibido la carpeta investigativa y no tenemos a la vista los antecedentes para formular nuestras alegaciones, su Señoría", dijo González en la audiencia.

"Su Señoría, esta defensa no se va a oponer a lo solicitado. También nos conviene tener mayores antecedentes respecto de la investigación y, después, supongo que nos vamos a referir a la forma de cumplimiento de esta ampliación por la integridad de mi representado y su compañero", añadió Contreras.

La audiencia de formalización quedó fijada para el miércoles 8 de abril a las 11:00 horas.