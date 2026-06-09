Asesino de francés que vivía en Chicureo recibió cadena perpetua

La Justicia condenó a presidio perpetuo simple al sujeto que asesinó a un ciudadano francés durante un robo en Chicureo -en la comuna capitalina de Colina- en febrero del año pasado.

De acuerdo con el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, el imputado, identificado como Santiago Omar Borgoño Leyton, de 19 años, ingresó armado -junto a cuatro adolescentes- a la vivienda de la víctima, de nombre Dimitri Andrien Valerian Weiler, el 28 de febrero a las 03:15 de la mañana.

El asesinado, que se encontraba con su pareja, sus dos hijos menores de edad y la asesora del hogar, fue "apuñalado (por los delincuentes) en reiteradas oportunidades y en distintas partes del cuerpo, entre ellas, en el abdomen, quedando tendido en el suelo y sin posibilidad de ser socorrido, resultando fallecido", relata el fallo.

Los sujetos también golpearon a la pareja del europeo y la maniataron "con amarras plásticas", con el fin de encerrarla junto a sus hijos en el baño. Luego, "sustrajeron desde el interior del inmueble diversas especies", como celulares, tarjetas de crédito, joyas y monitores de computador, constató el juicio.

Por ello, Borgoño Leyton -considerado autor de los delitos consumados de robo con homicidio, robo calificado causando lesiones graves y robo con violencia- fue condenado a la pena de presidio perpetuo simple.

Tres adolescentes que participaron en el crimen -identificados con las iniciales V.F.C.C., B.I.R.G. y S.B.B.G.- recibieron sentencias de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, en calidad de coautores.

El menor de edad restante, de iniciales L.H.A.B.F., fue sentenciado al mismo castigo, pero por cinco años por su participación como autor.