En este capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, conversamos sobre la realidad de la reinserción laboral de mujeres privadas de libertad, cuando más de 5.000 mujeres se encuentran presas. Para ello, conversamos con Paolo Garbarini, fundador de “Las Condenadas”, una empresa gastronómica que contrata a expresidiarias con el fin de "devolver la dignidad a las personas que muchas veces nunca estuvieron insertas en el sistema".

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