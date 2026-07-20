Puerto Montt: Tres presos intentaron fugarse como en las películas, pero no tuvieron final feliz

Funcionarios de Gendarmería frustraron un intento de fuga protagonizado por tres internos del Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

Según informó la institución, durante un conteo de rutina se detectaron elementos prohibidos, lo que motivó un allanamiento y registro más extenso, que permitió descubrir restos de muralla y polvo de cemento en el pasillo de un baño, e incautar más de 15 metros de cuerda de fabricación artesanal.

En el tercer nivel se encontró, finalmente, una ventana intervenida y lista para ser retirada desde una celda ocupada por los aludidos tres reos: "Gracias al trabajo acucioso y profesional de los funcionarios de Gendarmería, el plan de evasión fue detectado y desbaratado a tiempo. No hubo fuga y los involucrados fueron trasladados preventivamente a otro sector de la unidad", valoró el seremi de Justicia de Los Lagos, Claudio Valdivia.