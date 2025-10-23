Tras ataque a celda: cambian de penal a imputados por muerte de niño en Recoleta

Un grave incidente ocurrió en el módulo especial de Santiago 1, donde los imputados por el homicidio del niño Esteban Hermosilla, de 12 años, fueron atacados por otros reclusos.

Según el reporte, se lanzaron papeles quemados al interior de su celda de estos delincuentes, responsables de chocar el furgón escolar en el que se trasladaba el pequeño.

El ataque fue registrado mediante un teléfono celular, el cual contaba con conexión a internet, un dispositivo prohibido al interior del centro penitenciario. Este hecho permitió a las autoridades identificar a los agresores.

"Efectivamente, intentan agredirlos, cosa que no logran, lo que se ve en el video. Y lo importante en este caso es que se pudo identificar a los agresores. Se pudo también retener y recuperar los teléfonos celulares con los cuales grabaron este video", destacó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

En detalle, el secretario de Estado explicó que "se pudieron geolocalizar esos teléfonos gracias al sistema de inhibición que, entre otras cosas, presta este tipo de este tipo de acciones que permite identificar dónde están aparatos electrónicos cuando se prenden".

Los reclusos que participaron en este ataque están siendo investigados por el Ministerio Público, no solo por la agresión, sino también por la posesión del dispositivo móvil y por las amenazas realizadas a los imputados.

Para garantizar la integridad física de los imputados del caso Esteban Hermosilla, el ministro Gajardo confirmó su traslado de penal.

Paralelamente a estos hechos, durante esta mañana se desarrolló el funeral del menor asesinado por estos delincuentes. La comitiva pasó por la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi, donde el niño estudiaba, como un último homenaje, elevándose globos blancos al cielo y cubriendo el féretro con pétalos a su paso.