Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.6°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Alberto Larraín fue formalizado por la arista Biobío del caso ProCultura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La fundación firmó en 2022 un convenio con el GORE por 2.550 millones de pesos, 600 de los cuales permanecen extraviados.

El Juzgado de Garantía de Concepción trasladó la causa a Santiago.

Alberto Larraín fue formalizado por la arista Biobío del caso ProCultura
 ATON

El abogado del psiquiatra afirmó que el caso ProCultura fue provocado por la "reacción mediática" que desató el escándalo de los convenios.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fiscalía formalizó este miércoles, por delito de apropiación indebida, al exdirector ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y a la exrepresentante legal María Constanza Gómez, por arista Biobío del caso.

La presentación de cargos se abocó a un convenio suscrito con el Gobierno Regional en el año 2022 e involucró 2.550 millones de pesos, de los cuales 600 permanecen desaparecidos.

Cristian Arias, defensor de Larraín, justificó el descuadre a propósito del "término anticipado de los convenios".

"El caso de Biobío fue igual que otros: las autoridades de la época vieron que venía el problema de los convenios y pusieron a ProCultura en el mismo saco que cualquier otro caso (de fundaciones dudosas), en circunstancias que estos eran convenios siempre legítimos, lícitos", dijo Arias.

"De hecho, los tribunales una y otra vez dicen que la transferencia de recursos y la recepción de recursos es completamente lícita, y no se terminaron de ejecutar (los contraros) porque se cortó el flujo de transferencias a ProCultura, que fue, justamente, una reacción frente a lo mediático, (pues) no había una razón real para poner término al convenio", planteó el abogado.Se dio la cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos.

El Juzgado de Garantía de Concepción impuso cautelares de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos imputados: Larraín y Gómez.

Tras la formalización, de manera inmediata se vio en una segunda audiencia la competencia del tribunal, y éste terminó declarándose incompetente, por lo que ordenó el traslado de la causa al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada