Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Caso Factop-Audio: Defensa de Villalobos pedirá reabrir la investigación

Publicado:
| Periodista Radio: Juan Cristóbal Chateau
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La abogada Alejandra Borda anunció que buscarán revertir el cierre de la indagatoria al argumentar que faltan "diligencias fundamentales".

La defensa de Rodrigo Topelberg, responsable de filtrar el audio que originó el escándalo, insiste en una salida alternativa pese a la acusación del Ministerio Público.

 ATON (archivo)

Fiscalía solicita penas de 20 años de presidio para Daniel Sauer; 18 años de cárcel para la abogada Leonarda Villalobos; mientras que para Luis Hermosilla se solicitan 14 años de prisión.

Llévatelo:
Tras el cierre de la investigación y la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público en el bullado caso Factop-Audio, la defensa de Leonarda Villalobos, una de las imputadas, anunció que solicitará la reapertura de la investigación, argumentando que existen "diligencias fundamentales" que aún no se han realizado.

El lunes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó la acusación formal contra 10 imputados involucrados en una compleja red de delitos económicos, sobornos y estafas.

Tras un año y medio de investigación, el Ministerio Público agrupó las tres aristas principales de la indagatoria: Factop (que indaga a los hermanos Jalaff y Sauer); el soborno a funcionarios públicos del SII y TGR (que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer) y el caso Parque Capital (que apunta a presiones de Hermosilla a un seremi de Vivienda para obtener un permiso para el grupo Patio).

Las penas solicitadas por la fiscal Lorena Parra reflejan la gravedad de los delitos imputados. Para Daniel Sauer, excontrolador de STF Capital, se solicita la pena más alta: 20 años de presidio. Por su parte, para la abogada Leonarda Villalobos se piden 18 años, mientras que para Luis Hermosilla la solicitud alcanza los 14 años de cárcel. Según explicó Fiscalía, estas penas se fundamentan en la cantidad de delitos en los que cada uno habría participado.

La acusación también incluye a figuras como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (del Grupo Patio), Luis Angulo (pareja de Villalobos), Luis Flores (exgerente general de STF Capital) y Rodrigo Topelberg.

La abogada Alejandra Borda, representante de Leonarda Villalobos, aseguró que "todavía existe una serie de diligencias pendientes, no solo por parte de esta defensa, sino que también por la de los colegas de las otras defensas. Vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación en base a diligencias que para nosotros resultan fundamentales".

Según confirmó Cooperativa, al menos otra de las defensas de los 10 imputados se sumarán a este requerimiento, lo que podría retrasar el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.

La situación de Rodrigo Topelberg

En una línea distinta se encuentra la defensa de Rodrigo Topelberg, exsocio de los hermanos Sauer y quien filtró el audio que dio origen al escándalo. A pesar de que la Fiscalía lo incluyó en la lista de los 10 acusados que pretende llevar a juicio, su abogado, Alejandro Awad, mantiene la expectativa de lograr una salida alternativa.

"Nosotros seguimos siendo parte de la investigación, estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral", explicó el defensor Awad.

