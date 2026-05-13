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Wembanyama se cobró revancha de su expulsión y le devolvió la ventaja a los Spurs

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San Antonio Spurs derrrotó este martes por 127-96 a Minnesota Timberwolves con 27 puntos y 17 rebotes de Victor Wembanyama para recuperar la ventaja y ponerse 3-2 en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste de la NBA.

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