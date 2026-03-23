Cautelares de baja intensidad causan indignación en familias de lancha Bruma: "Es una burla"

Familiares de los pescadores artesanales de la lancha "Bruma" reaccionaron con dolor y decepción a la resolución a la resolución del Juzgado de Garantía de Coronel, que decretó medidas cautelares de baja intensidad para los tres tripulantes del pesquero industrial "Cobra", responsables del abordaje que terminó con siete personas desaparecidas hace un año.

Tras conocerse que los imputados solo quedaron sujetos a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los acusados -lejos del arresto domiciliario que solicitaba el Ministerio Público-, las familias de las víctimas alzaron la voz para calificar el fallo como una falta de respeto a su duelo.

"Son cautelares muy livianas para ellos. Ellos son un peligro, nosotros siempre hemos dicho, esperábamos al menos un arresto domiciliario. Desde el día uno hemos dicho que ellos no han cooperado con la investigación y esperamos que estos cuatro meses remueva su conciencia y alguno de ellos quiera decir la verdad", expresó Catalina Medel, familiar directa del capitán y uno de los tripulantes de la embarcación Bruma.

"Nosotros como familia encontramos que (la resolución) es una burla, pero seguimos confiando en que va a salir la verdad y que ellos van a estar donde deben estar. Yo (me siento) decepcionada completamente", enfatizó.

Por su parte, Soledad Sepúlveda, también familiar de los pescadores de la embarcación artesanal, expresó: "Hay dolor porque nosotros lo que esperábamos era el arresto domiciliario total hacia ellos, aparte de todas las otras medidas que se les entregaron, porque para nosotros ha sido un año de mucho sufrimiento, de mucho dolor, en lo cual, a pesar del duelo que cada uno de nosotros lleva, tiene que ser fuerte para poder seguir en la lucha por ellos".

Pese al revés judicial, la defensa de los familiares anunció que estudiará apelar a la decisión del tribunal.

Defensa celebra el fallo

La empresa Blumar, dueña del pesquero de alta mar Cobra, también fue formalizada durante la audiencia, pero el tribunal rechazó las medidas cautelares en su contra al argumentar que no se cumplía con el estándar necesario en esta etapa de la indagatoria.

"Estamos muy conformes con lo resuelto por el tribunal, se han acogido nuestros argumentos. El tribunal señaló expresamente que en este estándar de audiencia no le puede dar la razón a ninguna de las partes", valoró Alejandro Espinoza, abogado defensor de los tripulantes del Cobra y de la empresa Blumar.

"Hemos establecido una duda razonable respecto de la tesis que tenía el Ministerio Público. Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellantes y Ministerio Público, y eso es muy relevante, porque es primera vez que se formaliza a una persona jurídica con la vigencia de la nueva normativa, se rechazó la medida cautelar respecto de la empresa acogiendo los argumentos de la defensa. De manera que, en términos generales, (estamos) muy conformes", complementó.