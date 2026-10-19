Democracia Viva: Preparación de juicio oral se aplaza luego que Andrade despidiera a sus abogados

La audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva -arista del caso convenios- fue aplazada luego que el imputado y exdirector de la ONG homónima, Daniel Andrade, decidiera revocar el patrocinio y el poder de todos sus abogados.

Los tribunales tenían contemplado desarrollar la cita hoy, pero ahora deberán reprogramar la agenda, que -afirmaron- de por sí ya es compleja, pues se estima que la preparación del juicio se extienda entre dos a tres semanas.

Por ello, la nueva fecha nueva de la audiencia se comunicará en los próximos días.