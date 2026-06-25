Hijo de Héctor Llaitul y cuatro comuneros fueron declarados culpables por ataques en Lautaro

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictó este jueves veredicto condenatorio contra Pelentaro LLaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche vinculados a una serie de ataques violentos ocurridos en la Región de La Araucanía.

El tribunal consideró a Llaitul y el resto del grupo, identificados como Luis Menarez, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil, como autores de delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta y secuestro simple ocurridos en noviembre de 2022, cuando irrumpieron en un fundo ubicado en la comuna de Lautaro.

Asimismo, el TOP de Temuco estableció la responsabilidad de Pelentaro Llaitul y Juan Mardones en el delito de porte ilegal de municiones, agravando su situación procesal.

El juez redactor Wilfred Ziehlmann señaló en el veredicto que los imputados, "todos previamente concertados y algunos de ellos armados -entre ellos con una escopeta y un fusil-, irrumpieron en el predio San Luis, ubicado en Colhueco, en la comuna de Lautaro; y de propiedad de la empresa FHO".

"Intimidaron a los trabajadores forestales, que, en ese instante, desarrollaban sus actividades laborales, efectuando disparos con las armas que portaban para evitar cualquier oposición a su proceder", relató.

El tribunal informó que la lectura de la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 13 de julio. Fiscalía pide cerca de 60 años de cárcel para los sujetos.