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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Hijo de Héctor Llaitul y cuatro comuneros fueron declarados culpables por ataques en Lautaro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El TOP de Temuco dictó veredicto condenatorio contra Pelentaro Llaitul, Luis Menarez, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil por delitos de incendio, secuestro y hurto.

Hijo de Héctor Llaitul y cuatro comuneros fueron declarados culpables por ataques en Lautaro
 ATON (archivo)

El tribunal informó que la lectura de la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 13 de julio. Fiscalía pide cerca de 60 años de cárcel para los sujetos.
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El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictó este jueves veredicto condenatorio contra Pelentaro LLaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche vinculados a una serie de ataques violentos ocurridos en la Región de La Araucanía.

El tribunal consideró a Llaitul y el resto del grupo, identificados como Luis Menarez, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil, como autores de delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta y secuestro simple ocurridos en noviembre de 2022, cuando irrumpieron en un fundo ubicado en la comuna de Lautaro.

Asimismo, el TOP de Temuco estableció la responsabilidad de Pelentaro Llaitul y Juan Mardones en el delito de porte ilegal de municiones, agravando su situación procesal.

El juez redactor Wilfred Ziehlmann señaló en el veredicto que los imputados, "todos previamente concertados y algunos de ellos armados -entre ellos con una escopeta y un fusil-, irrumpieron en el predio San Luis, ubicado en Colhueco, en la comuna de Lautaro; y de propiedad de la empresa FHO".

"Intimidaron a los trabajadores forestales, que, en ese instante, desarrollaban sus actividades laborales, efectuando disparos con las armas que portaban para evitar cualquier oposición a su proceder", relató. 

El tribunal informó que la lectura de la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 13 de julio. Fiscalía pide cerca de 60 años de cárcel para los sujetos.

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