Marino imputado por fatal atropello en Viña pasa a prisión en recinto naval

El cabo de la Armada Jonathan Richards, imputado por seis cuasidelitos de homicidio a raíz del atropello múltiple que protagonizó a mediados de julio en una feria del sector Gómez Carreño, en Viña del Mar, seguirá en prisión preventiva, pero pasará a un recinto naval.

El uniformado fue formalizado el pasado 15 de julio, decretándose su reclusión durante los 120 días de la investigación, pero ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo de su defensa, para cambiar el lugar de cumplimiento de la medida cautelar.

"El artículo 137 del Código de Justicia Militar dispone, en lo pertinente, que si el detenido o preso fuere civil, la privación de libertad se hará efectiva en la cárcel o lugar público de detención que indique el mandamiento y, si fuere militar, en el cuartel o establecimiento militar de la respectiva institución que el mismo mandamiento señale", dice el fallo, unánime, de los ministros Rafael Corvalán y María Cruz, y el abogado integrante Gonzalo Góngora.

Según el tribunal, "no resulta atendible" el argumento de que esta norma es inaplicable por haber estado fuera de servicio, "desde que tal distinción no ha sido establecida por el legislador y no puede ser incorporada por vía interpretativa para restringir la aplicación de una disposición especial relativa al modo de ejecución de la privación de libertad".