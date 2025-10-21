ME-O en último día de juicio por caso SQM antes del veredicto: "Terminan 11 años de tortura"

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami se presentó este martes en el Centro de Justicia de Santiago para la penúltima audiencia del juicio oral por el caso SQM, una investigación que se ha extendido por más de 11 años sobre uno de los mayores escándalos de financiamiento de la política en la historia de Chile.

Visiblemente afectado, el cineasta y cinco veces aspirante a La Moneda reconoció la enorme carga emocional que ha significado este largo periodo de indagación. "Terminan 11 años de tortura y martirio, y estoy esperanzado con lo que va a ocurrir mañana", dijo a la prensa a su llegada al edificio.

La audiencia de este martes es crucial, ya que los imputados, incluido Enríquez-Ominami, tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra antes del veredicto de mañana, miércoles, para referirse al juicio y reiterar su inocencia, tal como lo han sostenido a lo largo del proceso.

El candidato presidencial, sin embargo, optó por la cautela: "No emitiré ninguna frase distinta hasta escuchar el veredicto. Soy hombre del Estado de Derecho, creo en el Estado de Derecho, creo en las normas y corresponde ahora respetar y escuchar a las juezas que mañana pronunciarán un veredicto".

Además de Enríquez-Ominami, otros acusados de alto perfil están involucrados, incluyendo al exministro y exsenador Pablo Longueira y al exgerente de SQM Patricio Contesse.