El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por su responsabilidad en la muerte de su hija de dos años, quien en mayo pasado cayó desde el piso 11 de un departamento en Las Condes.

Tras casi seis meses de prisión preventiva, la Justicia determinó que los antecedentes presentados no configuran un delito de homicidio por omisión, sino que corresponden a un cuasidelito de homicidio.

El fiscal Ezio Braghetto dijo que "la resolución del tribunal fue modificar la prisión preventiva, cambiándola por un arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional del imputado, escenario que nosotros veíamos como posible desde el principio de la causa, por lo que el fallo no es para nada sorpresivo, pero evidentemente no lo compartimos".

"Creemos que tenemos fundamentos importantes para poder sostener en la apelación la prisión preventiva del imputado", insistió.

Uno de los puntos cuestionados es la falta de mallas de seguridad en el departamento pese a una resolución judicial que obligaba a su instalación.

La abogada defensora Paula Vial planteó que "la magistrado fue muy prudente y me parece muy adecuado, consideró que estábamos en presencia de culpa. Una conjunción de elementos, uno de ellos tiene que ver con una previsión que debió hacer hecho, pero no se hizo, lo que evidentemente es un error y que propició que este resultado se pudiera dar".

"Lo que nosotros sostenemos es que es uno de los factores, pero básicamente es que él creyó que era suficiente esa protección", añadió.

Gloria Ortiz, madre de la menor, comentó que "estamos en este camino de hacer justicia, no ha sido un camino fácil, hoy simplemente es una parte del proceso, pero no vamos a dejar de estar fuertes como familia, porque esto se trata de mi hija y de todos los niños que no han tenido justicia".

"Es sumamente importante mantener la fuerza y la calma y seguir adelante, pero siempre con la verdad. Vamos a ser fuertes, porque mi hija me hizo fuerte", dijo.

La Corte de Apelaciones definirá este sábado el recurso presentado por el Ministerio Público sobre un posible regreso del imputado a la cárcel.