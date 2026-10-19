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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Ya son tres: Otro juez se inhabilitó del caso Barriga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El juez Hugo Torres, que trataba la causa por corrupción de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, se inhabilitó tras una solicitud de la defensa, por lo que ya son tres los magistrados que se han apartado de dirimir en el caso. 

La defensa acusó que Torres infringió el principio de imparcialidad al mencionar, al menos unas 20 veces, la culpabilidad de Barriga durante un juicio abreviado relacionado con la causa, realizado en noviembre de 2024 y donde cuyos cuatro coimputados se declararon culpables. 

De este modo, Torres resolvió inhabilitarse, tomando la misma decisión que su colega Juan Carlos Silva -que se apartó por ser amigo de Cristóbal Bonacic, exdefensor de la alcaldesa- y María Inés Hernández, que hizo lo mismo tras conocer los antecedentes del caso.

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