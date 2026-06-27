Condenan a 15 años de cárcel a autor del homicidio de una mujer embarazada en Mulchén

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 15 años de presidio efectivo a Cristián Alexis Morales Maureira, declarado culpable del homicidio de una mujer embarazada en la comuna de Mulchén, Región del Biobío.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 3 de agosto de 2022, al interior de un domicilio donde se encontraba la víctima, identificada como Macarena Andrea Cabrera Monsalve, junto a un grupo de personas.

El fallo añadió que, "en un instante, en que sin motivo alguno el imputado Morales Maureira sacó de entre sus vestimentas un arma de fuego, con la que, ante los presentes y con ánimo homicida, apuntó a la cabeza de la víctima, para luego dispararle impactándola en la región temporal izquierda, con salida de proyectil por la región cigomática derecha, produciéndole la muerte instantáneamente".

La víctima cursaba un embarazo de 12 semanas.

Tras el ataque, Morales intentó abandonar el sitio del suceso en un furgón y evitar su detención. De acuerdo con la resolución, también retiró la vainilla percutada y los celulares de los asistentes, los que posteriormente fueron arrojados durante el trayecto.

Además de la pena de cárcel, el tribunal aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Según el informe de autopsia emitido por el Servicio Médico Legal, la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico y facial complicado.