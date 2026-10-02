Corte de luz obligó a suspender formalización de integrantes de mafia brasileña en Chile

Un corte de suministro eléctrico derivado de las lluvias en la Región Metropolitana obligó a interrumpir este viernes la segunda jornada de audiencia de formalización de 20 presuntos integrantes vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), banda de crimen organizado transnacional originada en las cárceles de Brasil.

La sesión debió ser cancelada temporalmente en horas de la tarde luego de que el tribunal enfrentara diversos inconvenientes técnicos, situación que se agravó con la pérdida de energía eléctrica en el recinto judicial.

La detención de la banda se concretó tras una investigación -denominada "Sintonía 1.533"- de dos años, desarrollada por la Fiscalía en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI). El despliegue policial contempló allanamientos simultáneos en tres regiones del país, abarcando 24 domicilios y nueve recintos penitenciarios.

Del total de 20 personas imputadas en la causa, 13 ya cumplían penas efectivas en distintas cárceles, lugares desde donde continuaban operando y coordinando delitos.

Los siete acusados restantes fueron aprehendidos durante las redadas en el exterior, diligencias en las que se decomisaron armas de fuego de grueso calibre.

La reanudación del proceso penal quedó fijada para este sábado a contar de las 11:00 horas. (FOTO: ATON)

Los cargos de la Fiscalía y la huella del PCC en el país

Durante el desarrollo de la primera audiencia, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, procedió a formalizar a los acusados por su pertenencia a la organización ilícita, además de otros cargos que continúan bajo reserva.

El Primer Comando de la Capital nació en los centros penitenciarios de Brasil a inicios de la década de 1990 y logró expandirse hasta consolidarse como una estructura criminal transnacional.

En Chile, la presencia de células operativas de esta facción fue detectada formalmente en 2022, desde cuando se les asocia a delitos de narcotráfico, tráfico de personas, lavado de activos y otros ilícitos de alta gravedad.

Tras la forzada pausa de este viernes, la tercera jornada de formalización continuará este sábado a partir de las 11.00 horas, en un proceso penal que se prevé extenso y que abarcará varias sesiones de exposición ante el tribunal.