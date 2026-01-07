Avanza revisión judicial de querella por cohecho y prevaricación contra Verónica Sabaj

Tras dos intentos fallidos debido a la inhabilidad de ministros titulares, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó este lunes los alegatos por la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la ex ministra del mismo tribunal, Verónica Sabaj.

La acción judicial se sustenta en los cargos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secreto, vinculados a una serie de chats con el abogado Luis Hermosilla, en los que la ex jueza habría entregado consejos sobre la integración de salas, considerando, entre otros aspectos, tendencias políticas de los ministros.

Por estos mismos presuntos delitos, Sabaj fue destituida del Poder Judicial por la Corte Suprema en septiembre del año pasado.

La audiencia se extendió por poco más de dos horas. Tras su término, el abogado defensor de Sabaj y ex ministro de Justicia, Isidro Solís señaló que "nuestro alegato central es un alegato que tiene más bien una relevancia de carácter procesal que va a tener que resolver la sala".

"Sostenemos que siendo esto un requisito de procedibilidad, y también una acción cautelar, el Tribunal lo que tiene que hacer es, para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados efectivamente, se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringir", indicó Solís.

Uno de los ejes planteados previamente por la defensa ha sido la duda respecto de si las presuntas gestiones de Sabaj con Hermosilla tuvieron un efecto concreto en las causas involucradas, lo que -según ese planteamiento- podría debilitar la configuración del delito de prevaricación judicial.

Sobre este punto, el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, sostuvo que:"A lo menos hay en ese aspecto dos causas con rol de alzada que dan cuenta de aspectos en los cuales nosotros consideramos que hay injerencias o menos indebidas que eventualmente pueden constituir esa infracción penal".

Consultado por una afectación directa, Campos agregó que "sin perjuicio de que el tipo penal a nuestro entender no exige el resultado entendemos que también hay algunos resultados pero bueno, eso es materia propia de la investigación".

Concluidos los alegatos, la causa quedó en acuerdo, y la resolución de la Corte será comunicada el próximo 27 de enero.