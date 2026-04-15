Camila Flores negó acusaciones por fraude al Fisco y puso en duda la denuncia anónima

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se refirió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso en su contra por eventuales delitos reiterados de fraude al Fisco, causa que se mantiene bajo reserva.

El Ministerio Público confirmó la existencia de la indagatoria mediante un comunicado, detallando que se originó a partir de una denuncia anónima presentada en octubre de 2025, la que fue puesta en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.

Las diligencias están siendo desarrolladas por la Unidad Regional Anticorrupción, en coordinación con el OS-9 de Carabineros, en el marco de un proceso reservado, condición que -según la Fiscalía- es necesaria para asegurar el éxito de la investigación.

Frente a estos antecedentes, la parlamentaria descartó los hechos que se le imputan. "Niego total y absolutamente los hechos que se me imputan", afirmó.

En esa línea, sostuvo que la denuncia tiene carácter anónimo y deslizó dudas sobre su origen: "Cada día que pasa tengo más certezas que dudas respecto del anonimato de esa denuncia. Está siendo investigada por el Ministerio Público".

Asimismo, indicó que tomó conocimiento del caso a través de un reportaje de televisión, debido al carácter reservado de la causa. "No sé lo que se me imputa, no sé qué antecedentes existen hasta el día de hoy de la causa, así lo estableció la fiscal a cargo", señaló.

Flores agregó que, una vez que tenga acceso a la carpeta investigativa, dará a conocer antecedentes sobre el origen de la denuncia. "Me comprometo a decir con nombre y apellido de dónde nace esto, pero claramente esto tiene para mí un tufillo muy claro y categórico de donde viene", expresó.

Por otra parte, aseguró que ya solicitó a su banco las cartolas de su cuenta corriente de los últimos años para entregarlas voluntariamente al Ministerio Público. "Incluso sin necesidad de que ella haya levantado un secreto bancario", precisó.

Finalmente, rechazó cualquier irregularidad en el manejo de recursos: "Nunca se le ha pedido a nadie que me devuelva ni un peso. Es una maquinación de quiénes hacen esto, de mentes torcidas, malintencionadas y que mañosamente quieren hacerme daño".