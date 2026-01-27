Síguenos:
País | Judicial | Denuncias de corrupción

Corte de Santiago acogió querella de capítulos contra Verónica Sabaj

Juan Cristóbal Chateau
Redacción Cooperativa

La decisión autoriza a formalizar cargos contra la exjueza por eventuales gestiones irregulares a favor de Luis Hermosilla.

Sin embargo, la defensa de la exministra puede apelar ante la Corte Suprema y, así, postergar el actuar de la Fiscalía.

Corte de Santiago acogió querella de capítulos contra Verónica Sabaj
La exmagistrada es acusada de los delitos de cohecho, pervaricación judicial y violación de secreto.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de Verónica Sabaj, exjueza del mismo tribunal de alzada, que es indagada por eventuales gestiones irregulares a favor de Luis Hermosilla en ciertas causas que llevó como ministra.

Si bien en teoría, la admisibilidad de esta acción legal permite proceder con la formalización, existe una ventana de tiempo para que su defensa -encabezada por el exministro de Justicia Isidro Solís- pueda apelar.

De ser así, la Corte Suprema tendrá que pronunciarse al respecto, y por tratarse de la última instancia que puede revisar el asunto, si el máximo tribunal también acoge la querella, el ente persecutor podrá entonces imputar cargos a Sabaj.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, recordó que la exministra es indagada por tres ilícitos, partiendo por "el delito de cohecho, por haber aceptado un beneficio que es consistente en obtener su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones".

"En un segundo término, sostenemos que hay delitos de prevaricación, en tanto ella resuelve en algunas de estas solicitudes específicas en contra de la norma legal que le obligaba a declararse inhabilitada, y en tercer lugar, entendemos un delito de violación de secreto, al entregar al señor Hermosilla antecedentes respecto de definiciones del Pleno", detalló.

