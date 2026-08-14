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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Formalizan por fraude al fisco al alcalde de Pozo Almonte

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La audiencia se lleva a cabo tras una querella interpuesta por Impuestos Internos.

Según la acusación, el perjuicio supera los 1.300 millones de pesos.

Formalizan por fraude al fisco al alcalde de Pozo Almonte
 Mun. de Pozo Almonte
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En el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (Región de Tarapacá) comenzó la audiencia de formalización de la investigación en contra del alcalde de dicha comuna, Richard Godoy, imputado por el delito de fraude al fisco.

La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que acusa un perjuicio económico a las arcas públicas que sobrepasa los 1.300 millones de pesos.

Durante la instancia, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de las medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica para el jefe comunal, requerimiento que se deberá ser evaluado por parte del magistrado a cargo de la audiencia.

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