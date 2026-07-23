PDI investiga presuntos delitos económicos de anterior administración municipal de Paillaco

Detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI de Valdivia concretaron este jueves una serie de allanamientos en el marco de una causa por presuntos delitos de corrupción relacionados con la anterior administración de la Municipalidad de Paillaco, en la Región de Los Ríos.

El procedimiento se realiza en el marco de una investigación que busca esclarecer eventuales delitos funcionarios y económicos, y es liderado por la Fiscalía de Análisis Criminal.

Según información preliminar, la policía civil llevó a cabo una orden de entrada y registro de 15 domicilios ubicados en las comunas de Valdivia y Paillaco, y se espera una pronta vocería por parte de las autoridades para detallar el alcance de las incautaciones y si existen personas detenidas por el caso.