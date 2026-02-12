"Trama bielorrusa": Justicia ratificó la prisión preventiva de Eduardo Lagos

La Justicia revisó esta jornada la medida cautelar de prisión preventiva que tiene el abogado Eduardo Lagos -imputado de lavado de activos y soborno reiterado en el caso "muñeca bielorrusa"- y resolvió no modificarla.

Tanto a Lagos como a su colega Mario Vargas se les acusa que, en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), pagaron millonarios sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para que fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio judicial que ésta mantenía con Codelco.

En este contexto, la jueza Michel Ibacache del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que Lagos siga en la cárcel porque "su libertad constituye un peligro para la libertad de la sociedad" y por "obstrucción a la investigación".

"La institución que se ha dañado con el actuar de los imputados, el Poder Judicial, y en definitiva, el Estado de derecho, no permiten entender a esta juez que con un arresto domiciliario y una firma mensual o semanal se va a poder resguardar la seguridad del estado y la sociedad", dijo la magistrada.

Victoria para la defensa: Tribunal determinó ilegal la declaración de Lagos

En la audiencia, el abogado de Lagos, Marcelo Abujiar, también solicitó que se anule la declaración que emitió su representado a comienzos de enero; petición que no fue acogida por el tribunal, aunque la declaró ilegal y reconoció inconsistencias en el proceso.

Sin embargo, como la declaración no fue anulada, se puede seguir usando en futuras audiencias, tal como explicó el abogado Jorge Valladares, defensa de la imputada y exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

"Como eso (la declaración) es una diligencia de investigación, no es susceptible de nulidad. Lo que es susceptible de nulidad son las actuaciones del tribunal o las actuaciones judiciales, y no, no es el caso. Pero sí está la declaración de ilegalidad", señaló el jurista.

"En este caso, como ha sido declarada ilegal la declaración -valga la redundancia- que se prestó o se intentó prestar respecto del imputado Lagos, todo lo que ahí se diga respecto de mi representada (Vivanco), como lo sostuvimos desde el principio, no tiene ninguna validez", sostuvo Valladares.