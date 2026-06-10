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Tópicos: País | Judicial

Familia de víctima del exjuez de Villarrica condenado por violación acusó que aún no es encarcelado

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Tras la condena en su contra, la familia de la víctima del juez de Policía Local de Villarrica Sergio Zapata -que deberá cumplir cinco años de cárcel por violar y abusar reiteradamente contra un nieto suyo menor de edad- acusó que aún no es encarcelado.

Rodrigo, padre de la víctima, expresó: "Para nosotros, como víctimas y para mi hijo, sentimos una impotencia máxima saber que este señor aún no entra a la cárcel, pese a que hay un tribunal que dictó sentencia. Ahora, intentan aún más estirar el elástico y presentaron un recurso (para impugnar la condena) en la Corte (Suprema), que fue admitido".

La Justicia emitió veredicto condenatorio contra el magistrado -de 82 años- en abril, luego de acreditar que ultrajó a su nieto menor de edad entre los años 2008 y 2014, cuando se encontraba bajo su cuidado.

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