Formalizan a los cuatro acusados de secuestrar a mujer en Estación Central

Esta jornada formalizan a los cuatro sujetos -dos chilenos y dos venezolanos- acusados de secuestrar a una mujer comerciante a las afueras de su casa en Estación Central, retenerla por casi 24 horas y exigir dinero a su familia a cambio de su liberación.

La mujer, de nacionalidad peruana, fue raptada durante la tarde noche del miércoles luego que sus secuestradores conocieran que tanto ella como su madre eran empresarias y contaban con locales en Barrio Meiggs y en Tacna.

Sin embargo, la víctima logró ser rescatada en la comuna de Cerro Navia luego de un operativo de la PDI, que aprehendió a los individuos.

Sobre estos hechos, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó: "Ya está resuelto (el problema). La mujer se encuentra sana y salva, sin lesiones, según se me ha informado".

Sin embargo, respecto al otro caso de secuestro ocurrido un día antes en la comuna de San Miguel -donde la víctima es un empresario de 84 años-, la exfiscal reiteró "la necesidad de la reserva de la investigación, que está desarrollando una unidad especializada de la PDI junto al Ministerio Público. Es un tema delicado, así que vamos a respetar esa reserva establecida de manera legal".

Kast defiende medidas de seguridad

Los dos casos han generado críticas al Gobierno en materia de seguridad, que fue una de sus principales banderas de campaña. Ante esto, el Presidente José Antonio Kast defendió que "desde el primer día" han trabajado en el tema con el despliegue fronterizo.

"Nosotros estamos desde el primer día desplegando una estrategia en temas de seguridad, que comenzó con ir asegurando el tema fronterizo. Y se ha avanzado en instalar obstáculos, en mayores fiscalizaciones... y así hemos transparentado el número de homicidios que van ocurriendo semana a semana, para ir mostrando los resultados concretos", sostuvo el exrepublicano.

"Nosotros aquí queremos siempre ser transparentes en todo lo que hagamos. El tema del cierre de las fronteras ya ha tenido un efecto en los ingresos clandestinos a nuestro país. Ha tenido un efecto en personas que van a ir y han ido abandonando el país de manera voluntaria", añadió el Mandatario.

Sin embargo, el director de la ONG Paz Ciudadana, Daniel Johnson, expresó que una estrategia focalizada solo en migración irregular podría ser insuficiente, ya que las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos ya no son solo extranjeras o internacionales.