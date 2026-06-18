Magistrada que atiende juicio de licencias médicas se inhabilitó por enfrentar cuaderno de remoción

Alejandra García, una de las juezas que atiende el proceso judicial por el fraude de las licencias médicas, optó por inhabilitarse de la causa al ser una de los 56 miembros del Poder Judicial que arriesgan su expulsión por haber viajado al extranjero con el permiso.

De acuerdo con La Tercera, la magistrada confirmó que la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra a raíz de una investigación administrativa efectuada por el viaje realizado.

Sin embargo, dicha investigación concluyó con el sobreseimiento definitivo de García, sin formulación de cargos ni determinación de responsabilidad administrativa; resolución que, además, se encuentra a firme y ejecutoriada por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De todos modos, la jueza decidió dar un paso al costado del juicio para evitar cualquier cuestionamiento sobre la sentencia y resguardar la confianza pública en la administración de Justicia.

De este modo, el juicio seguirá en manos de los dos magistrados restantes que lo atienden: José Pérez y Grace Díaz.

Defensas aprovecharon de pedir la anulación del juicio

La inhabilitación de García puede constituir un argumento sólido para que la defensa pida la nulidad del juicio, ya que el artículo 284 del Código Procesal Penal establece la presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el proceso oral.

Si dicha condición no se cumple, "implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él", dicta la normativa.

Por ello, las defensas, tanto públicas como privadas, presentaron esta tarde un incidente de nulidad, ya que consideran que el juicio está viciado desde que la jueza supo del sumario en su contra, por lo que alegan una vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso.

La solicitud será resuelta por el tribunal en una audiencia fijada para este viernes.